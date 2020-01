[CES2020]삼성전자, AI 로봇 공개한다

QLED 8K 신제품은 화질을 업스케일링 해주는 'AI 퀀텀 프로세서'에 딥러닝 기술을 추가로 적용해 영상의 디테일을 더욱 섬세하게 표현하고, 풍부하고 현장감 있는 사운드 구현을 위해 'OTS+(Object Tracking Sound Plus)', 'Q-심포니(Q-Symphony)', 'AVA(Active Voice Amplifier)'등 새로운 기능들을 대거 탑재한다.

