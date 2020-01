[신년사]손태승 우리금융 회장 "영업혁신으로 1등 종합금융그룹 달성"(종합)

마지막으로 'Woori Together 시너지 확대' 전략입니다. 그룹체제 전환의 성패는 결국 시너지 창출에 달려있습니다. 종합금융그룹의 기틀이 마련된 만큼, 그룹사간 협업을 강화하여 새로운 영업기회를 발굴해 주시고, 특히, 그룹 차원에서 총괄 운영 중인 글로벌, 디지털, CIB, 자산관리, 연금 5대 사업은 각 그룹사에서 최고의 역량을 모아, 시장 우위의 경쟁력을 만드는 한 해로 만들어야 합니다.

