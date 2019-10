추성훈은 25일 오후 자신의 인스타그램을 통해 사랑 양의 사진을 게재하며 "Happy birthday my daughter(생일 축하해, 딸)"이라고 적었다. 이어 "I love you 사랑(사랑해, 사랑)"이라고 덧붙여 딸에 대한 애정을 드러냈다.

