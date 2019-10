[인터뷰]채현일 영등포구청장“청년의 꿈 이어주는 도시 만들 것”

이와 함께 건축 기술자 양성을 위한 ‘영등포청년건축학교’를 비롯해 IT 인재양성을 위한 ‘청년핀테크’, ‘빅데이터 분석 전문가’, ‘VR콘텐츠 제작 전문인력’ 등 4차산업 교육과정을 확대해 나가고 있다.

구는 지난 6월 ‘IT벤처 스타트업 취업박람회’를 개최했다. 타임스퀘어 광장에서 열린 이 행사에 구직자를 비롯한 IT, AI, 핀테크, 블록체인 등 4차 산업혁명시대를 이끌 스타트업 22개 기업이 참여, 청년 22명이 취업에 성공했다.