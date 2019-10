두산밥캣, 체코에 신사옥 개소...유럽·중동시장 강화

한편 두산밥캣은 최근 새로운 슬로건인 ‘넥스트 이즈 나우(Next is Now)’를 발표하고, 사업 경쟁력 강화에 집중하고 있다. 지난 9월부터 북미 시장에서 콤팩트 트랙터, 인도에서는 백호로더를 출시했으며, 연내 새로운 플랫폼을 적용한 로더 ‘R시리즈’ 등 다양한 신제품을 선보이며 성장에 박차를 가한다는 구상이다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.