"유엔 대북제재 손상에 北 영향력 커질 것…美 최대압박 정책은 폐차직전"

[아시아경제 정현진 기자] 유엔(UN)에서 활동한 대북제재 전문가가 유엔의 대북 제재가 크게 손상됐으며 이로 인해 북한이 더욱 강력해졌고 북·미 협상에 대한 영향력도 높아질 것이라고 비판했다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 대북 최대 압박 정책도 "폐차 직전(on its last legs)"의 상태에 놓였다고 지적했다.

