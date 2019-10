“에퀴닉스, 데이터센터 수요 증가 수혜 필연적”

에퀴닉스는 전 세계 5개 대륙 24개국, 52개 도시에서 203개의 데이터센터를 운영하는 글로벌 1위 데이터센터 리츠다. 에퀴닉스의 사업은 자체 데이터센터 브랜드(IBX) 데이터센터의 디자인·개발·운영으로 요약될 수 있다. 사업부문은 지역별로는 아메리카, 유럽·중동·아프리카, 아시아·태평양으로 구분되며, 서비스 영역별로는 데이터센터 임대, 고객 간 상호연결 서비스, IT 인프라 관리서비스로 나뉜다.

