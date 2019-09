"버리는 사람 치우는 사람 따로" 분리수거함 위에 쓰레기들 [그것을 아시나요]

또 다른 30대 직장인 C 씨는 "(쓰레기통 주변에 쓰레기를 버리는 것에) 별생각 없었다"면서 "분리수거함 안으로 쓰레기를 넣으면 아무래도 한번에 쓰레기를 수거할 수 있으니 환경미화원분들이 편할 것 같다. 이제라도 분리수거를 잘하겠다"고 강조했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.