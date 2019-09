현대차, 프랑크푸르트 모터쇼에서 EV 콘셉트카 '45' 세계 최초 공개

후면부 C 필러에 내장된 날개 형상의 4개의 스포일러는 과거 포니 쿠페 콘셉트 C 필러의 공기구멍 4개의 형상을 유지했으며, 그 기능을 변형해 고속주행 시 움직이도록 디자인됐다.

전면부에 움직이는 정육면체 모양의 램프 '키네틱 큐브 램프'는 향후 현대차의 헤드램프가 고정되어 있지 않고 물리적 움직임이 더해진 진보된 방식으로 나아갈 것임을 보여준다. 측면부의 윈도우 라인과 날렵한 각도로 꺾인 C 필러는 역동적인 느낌을 주며, 사이드미러는 거울 대신 카메라와 모니터 시스템이 연결된 카메라 모니터링 시스템(CMS) 기기가 장착돼 차체 안쪽에 숨겨져 있다가 운전자가 다가가면 자동으로 바깥쪽으로 펼쳐진다.