全모빌리티로 번지는 카카오와 SKT의 '지도전쟁'

SK텔레콤도 모빌리티 영역을 넓혀가는 모양새다. T맵으로 기반으로 시너지를 극대화할 수 있는 사업 확대를 꾀한다는 전략이다. 2015년 출시한 T맵택시는 실시간 위치 공유 안심귀가 서비스, 예상 요금 안내 기능을 도입하면서 빠르게 성장하고 있다. T맵택시에 가입한 전국 택시 기사도 22만명(전체의 82%)에 이른다. 지난해 6월 당시 3만명 대비 7배 이상 늘어난 것이다. 국내 1위 자리를 고수했던 카카오T 택시(24만명)와 비슷한 수준이다. 지난 6월에는 'T맵주차'까지 내놨다. 실시간 주차공간 확인, 결제 등 주차 관련 모든 서비스를 펼치며 주차장을 5G 시대 모빌리티 허브로 만들겠다는 계획이다. 업계 관계자는 "SK텔레콤은 통신을 기반으로, 카카오는 IT 서비스를 기반으로 경쟁하면서 모빌리티 시장이 활성화되고 있다"면서 "양사의 경쟁이 미래의 일상을 바꾼다는 점에서 주목할 필요가 있다"고 평가했다.

◆SKT VS 카카오 팽팽한 '지도전쟁'= 10일 업계에 따르면 SK텔레콤의 T맵과 카카오의 카카오내비가 추석 연휴 또 한차례 격돌할 전망이다. 모바일 시장조사업체 와이즈앱의 조사에 따르면 지난 5월 기준 카카오의 내비게이션 서비스 이용자 수는 977만명(카카오내비 425만명+카카오맵 552만명)이다. 후발 주자이지만 SK텔레콤의 T맵(947만명)을 앞지를 정도로 빠르게 성장했다.

