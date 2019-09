대통령 비하·욱일기 논란…라인 "외국 제작자 스티커 韓에 안 팔아"

8일 IT 업계에 따르면 라인은 지난 4일 "오늘부터 거주국이 한국 이외인 크리에이터의 스탬프(스티커)에 대해서는 판매 지역에서 한국을 제외하게 됐다"며 "한국 국적 크리에이터의 판매 스탬프에는 영향이 없다"고 공지했다. 그러면서 "지금까지와 마찬가지로 앞으로도 각국의 사회·문화적 환경을 항상 고려하고 판매 지역과 심사 지침 등을 업데이트해 가겠다"고 덧붙였다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.