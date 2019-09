르노삼성, 태풍 '링링' 피해 차량 특별 지원 캠페인

김태준 르노삼성 영업본부장 전무는 “태풍 피해를 입은 고객들에게 빠른 AS 안내와 고객 부담을 최소화 하기 위해 이번 특별 지원 캠페인을 신속히 결정했다"며 "르노삼성과 정비협력업체간 빠른 협의를 통해 고객 만족 최우선 서비스를 시행하는 새로운 AS 문화를 구축했다"고 말했다.

또한 보험사에서 보상하는 차량 가액을 초과하는 수리비에 대해서는 르노삼성의 ‘내 차 사랑 수리비 지원 프로그램’을 통해 중복 할인을 받을 수 있다. 르노삼성 AS 브랜드인 ‘오토솔루션’이 제공하는 평생 견인 서비스를 이용해 가까운 서비스센터로 무상 견인 서비스도 이용 가능하다.