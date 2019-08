증권사 CEO '콕' 집은 펀드 흥행몰이

박정림ㆍ김성현 KB증권 사장도 지난 6월 출시한 'KB able 발행어음'에 직접 가입하며 완판 신화를 이끌어냈다. 올해 초대형IB 중 3번째로 단기금융업 인가를 받고 발행어음 판매에 나선 KB증권은 KB able 발행어음 상품을 내놨다. 원화 및 외화로 나눠 약정식, 수시식, 적립식 등으로 나눠 단기자금을 운용하는 고객 수요에 따라 다양하게 선택할 수 있도록 한 게 특징이다. 1회차에 우선 5500억원(원화 5000억ㆍ외화 500억)을 발행했는데 박 사장과 김 사장이 출시 직후 가입한 첫날, 하루만에 원화 5000억원어치를 모두 판매했다. 외화도 이튿날 완판되며 '없어서 못팔' 정도로 흥행을 거뒀다. KB증권은 발행어음 시장에서 올해 총 2조원 발행을 목표로 하고 있다.

