부모님 요양원에 모셨는데 '피멍'…가해자 3위 '기관 종사자'

요양원 관계자 C 씨는 입소한 할아버지가 말을 듣지 않는다는 이유로 이불로 감싸 올라탄 뒤 마구 때리고 바닥에 내팽개치는 등 폭행을 저질렀다. 또 실내화를 벗어 해당 노인의 머리를 때리고 발로 차는 모습 등이 CCTV 영상에 고스란히 담겼다. C 씨는 경찰 조사에서 "대소변으로 젖은 옷을 갈아입히려는데 할아버지가 화를 내 홧김에 때렸다"고 진술한 것으로 알려졌다.

