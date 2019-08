'GTX B노선 예타 통과' 인천 연수구민 경축음악회…3만여명 성황

연수구가 매달 개최하는 제69회 토요문화마당의 일환으로 펼쳐진 이번 무대는 송도맥주축제 전야제에 앞서 'Music ON STAGE-Hipsters'라는 제목으로 국민래퍼 비와이 등의 축하공연과 불꽃놀이 순으로 진행됐다.

