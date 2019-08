롯데면세점, 반얀트리 호텔서 '냠다른 풀파티' 열어

롯데면세점은 올해 'Let's Do something Fun'이라는 마케팅 슬로건을 내걸고 전 연령대가 함께 즐길 수 있는 뉴트로 콘셉트의 '냠다른 피크닉'과 트와이스, 지창욱, ITZY 등 한류스타들이 총출동한 '제29회 패밀리 콘서트'를 개최한 바 있다. 오는 10월에도 핼러윈을 기념한 '냠다른 핼러윈 파티' 등 고객이 직접 참여할 수 있는 다양한 행사를 계획하고 있다.

