[클릭 e종목]"삼성重, LNG추진선 모멘텀 주목"

박 연구원은 조선업의 핵심은 CO2 배출감소라는 전제를 폈다. 각국 주요 항구의 역내 규정(local rules)도 숙지해야 한다. 박 연구원은 여러 글로벌 환경규제는 2050년까지 CO 배출량을 50% 줄이는 것을 골자로 하고 있으며 모든 산업에서 이를 지켜야만 한다고 전했다. 그에 따르면 중고선박의 저속 운항으로 CO2배출량은 25%가량 줄일 수 있다. LNG연료의 경우 벙커유보다 CO2 배출량을 20~25%가량 더 낮출 수 있다.

