면세 화장품 표시제, 추가공정·재고처리 '숙제' 남았다(종합)

[아시아경제 차민영 기자] 관세청이 국산 면세 화장품 표시제 도입을 공식화하면서 업계 파장이 일고 있다. 화장품업계는 면세품 불법유통을 근절하자는 취지에는 공감하면서도 비용이나 재고처리 등 현실적 고충과 관련해 점진적 논의가 필요하다는 입장이다(본지 6월4일자 '모든 면세품에 '면세용' 표시 추진…"취지 공감" VS "매출 악영향"' 참조).

