[클릭 e종목]“삼성SDI, 하반기 중대형전지 성장 두드러질 것”

투자의견과 목표주가는 각각 ‘매수’와 32만원을 유지했다. 권 연구원은 “대형 IT 업체 중 2분기 영업이익이 1분기 대비 개선되는 거의 유일한 업체이며, 미·중 무역분쟁에 따라 불확실성이 커진 상황에서 정통 IT 노출도가 상대적으로 적은 삼성SDI는 안전한 피신처 역할을 할 수 있다”고 설명했다. 또한 “ESS에서 정부 안전 기준이 확정되면 급격한 반전이 나올 수 있다”고 덧붙였다.

