이영진 헌법재판관, 몽골 헌법재판소 주최 국제회의 참석

이 자리에서 도르지 헌법재판소장은 우리나라 재판소의 IT 사업 지원에 감사를 표하고 한국 헌법재판소의 적극적인 지원을 요청했다. 이영진 헌법재판관도 앞으로도 양국 재판소의 교류·협력이 활발하게 이뤄졌으면 좋겠다고 화답했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.