"혁신 기술 배우자" 오픈이노베이션에 빠진 車업계

모비스는 중국에서 전략적인 스타트업 투자를 위해 현지 사정에 능통하고 빠른 의사결정을 내릴 수 있는 스타트업 전문가를 영입했다. 중국 선전 엠큐브 센터장으로 임명된 피터 왕은 중국 IT 전문기업 광치에서 근무하고 이스라엘의 미래차 스타트업을 발굴해온 이력이 있는 전문가다.

