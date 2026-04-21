가정의 달 비주얼 테마

글로벌 아티스트 베르디 테마로 꾸며

게임 '롯백마블' 완주시 1인 추첨 경품

시시호시 기프트 하우스 등 점포별 릴레이 팝업

롯데백화점은 오는 24일부터 다음 달 28일까지 전점을 '슈퍼해피(SUPER HAPPY)' 테마로 꾸미고 본격적인 가정의 달 마케팅에 나선다고 21일 밝혔다.

롯데백화점 슈퍼해피 외관. 롯데백화점 제공 AD 원본보기 아이콘

슈퍼해피는 '고객의 일상에 행복을 더한다'는 의미를 담은 롯데백화점의 시그니처 테마 행사다. 매년 새로운 예술과 콘텐츠를 접목해 고객들에게 특별한 경험을 선사하고 있다. 올해는 롯데뮤지엄에서 개최하는 글로벌 아티스트 'VERDY(베르디)'의 전시와 연계해 '러브 어라운드 어스 X 아이 빌리브 인 미(Love Around Us X I Believe in Me)'라는 주제로 다양한 콘텐츠를 선보인다.

베르디는 그래픽 디자인과 스트리트 패션계에서 독보적인 영향력을 가진 아티스트다. 롯데백화점은 이번 협업으로 백화점 외관부터 내부 비주얼까지 전점을 베르디 캐릭터로 장식한다. 또 역대급 쇼핑 혜택과 이벤트, 팝업행사, 베르디 아트워크가 들어간 한정판 굿즈 등을 선보인다.

다음 달 1일부터 10일까지 '꽝없는 러브 드로우' 이벤트를 진행한다. 구매 금액에 상관없이 행사 기간 중 상품을 구매한 고객이라면 누구나 참여할 수 있다. 1등 52명에게는 5만원, 2등 5252명에게는 1만원 롯데 모바일상품권을 지급한다. 당첨되지 않은 응모자 전원에게는 패션 상품군 30만원 이상 구매 시 3만원 금액할인권을 제공한다. 또 다음 달 1일부터 5일까지 엘페이(L.pay)로 15만원 이상 단일 브랜드에서 결제 시 엘포인트 7000점 추가 적립 프로모션도 진행한다.

롯데백화점 애플리케이션(앱)에서는 24일부터 다음 달 17일까지 전점 53개 지점을 모티브로 디자인한 '롯백마블' 이벤트를 준비했다. 매일 1회 참여할 수 있으며, 특정 칸에 도착할 경우 백화점 식음료(F&B) 50% 할인 쿠폰, 아울렛 2만원 사은 상품권 등의 혜택을 제공한다. 롯백마블을 끝까지 완주한 고객 중 한 명을 추첨해 롯데상품권 100만원을 증정하는 경품 행사도 마련했다.

다음 달 1일부터 28일까지는 잠실점 지하 1층에서 롯데백화점의 라이프스타일 큐레이셥숍 '시시호시'와 김참새 작가가 협업한 '기프트 하우스' 팝업행사를 진행한다. 김참새 작가 협업 상품부터 롯데웰푸드 협업 과자 세트까지 차별화된 상품을 제안한다. 또 본점 코스모너지 광장에서는 오는 27일부터 다음 달 10일까지 '레고 플레이 페스티벌' 팝업을 열고 주요 제품을 최대 40% 할인 판매한다. 롯데아울렛에서도 '코리아보드게임즈'(기흥점), '토이저러스 X 영실업' (광명점) 등의 팝업을 진행한다.

박상우 롯데백화점 마케팅부문장은 "올해 슈퍼해피도 고객의 일상에 즐거움을 선사하고자 다채로운 이벤트와 프로모션을 마련했다"며 "앞으로도 슈퍼해피가 가정의 달을 상징하는 롯데백화점의 시그니처 행사로 자리 잡을 수 있도록 다양한 콘텐츠 개발에 힘쓸 계획"이라고 전했다.

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한편, 롯데문화재단이 운영하는 롯데뮤지엄에서는 24일부터 오는 7월19일까지 베르디의 첫 미술관 개인전 'I Believe in Me'을 개최한다. 대형 조각 신작과 드로잉, 네온 작품 등 총 250여점을 볼 수 있다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



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