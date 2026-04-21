'농업·의료·돌봄' 통합 제공…농식품부 "농촌형 돌봄 모델 만든다"

양평서 '사회적 농업-의료-돌봄 서비스' 시범사업

양평군에서 사회적 농업-의료-돌봄 서비스를 통합적으로 제공하는 농촌형 돌봄 모델이 성과를 내고 있는 것으로 나타났다.

농림축산식품부는 사회적 농업-의료복지사회적 협동조합(이하 의료복지사협) 연계 시범사업을 통해 농촌형 돌봄 모델의 효과를 확인했다고 21일 밝혔다.

농식품부는 농촌에 부족한 생활·돌봄서비스 주체를 육성하기 위해 사회적 농장과 서비스 공동체를 지원하고 있다. 이번 시범사업은 의료복지사협이 서비스 공동체의 한 축으로 활동하고, 사회적 농장 등 농촌 지역 내 서비스 주체들과 협력해 통합적으로 서비스를 제공하는 모델을 구축하기 위해 양평군에서 추진됐다.

사회적 농장은 농업활동을 통해 취약계층에게 돌봄·고용·교육 등을 지원하는 농장이고, 서비스 공동체는 식사·빨래 등 생활서비스를 제공하기 위해 주민이 구성한 공동체다.

이번 시범사업 지역은 복지시설 이용자들이 안전하게 야외활동을 할 수 있는 공간이 부족했다. 이에 해당 지역의 사회적 농장은 복지시설 이용자들을 대상으로 딸기 수확과 허브 향낭 만들기 등 농업에 기반한 돌봄 활동을 지원했고, 양평의료복지사협은 활동 전후의 기초 진료를 토대로 활동 전반의 의료 자문과 건강 상태에 기반한 유기농 식단을 제공했다.

농식품부에 따르면 참여자들은 폐쇄적인 실내보다 개방적인 농장에서 스스로 보행을 시도하거나 허브를 수확하는 등 적극적인 모습을 보였고, 참여자 간 소통 및 교류도 활발해졌다. 신체기능과 인지활성도 등 의료지표 또한 활동 전보다 수치가 개선됐다. 이번 사업 성과를 토대로 사회적 농장과 양평의료복지사협은 지역 내 취약계층에게 사회적 농업 서비스를 지속 지원할 예정이다.

농촌에 소재한 의료복지사협들의 농촌 서비스 공동체 참여도 확대되고 있다. 산청 의료복지사협에 이어 양평과 화성 의료복지사협도 올해부터 농식품부의 지원을 받아 지역 주민들과 함께 돌봄·의료 서비스를 수행한다. 주민들이 직접 이웃의 혈압·혈당 등 기초적인 건강 데이터를 측정하여 플랫폼에 입력하면, 의료진은 데이터를 토대로 대상자를 선별해 방문 진료를 지원할 계획이다.

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전한영 농식품부 농촌정책국장은 "이번 시범사업은 의료서비스와 사회적 농업, 생활 서비스를 연계해 새로운 농촌형 돌봄 모델을 보여준 사례"라며 "앞으로도 농촌 지역의 서비스 주체를 지속해서 발굴·육성해 지역 중심의 돌봄 체계를 강화해 나가겠다"고 말했다.

세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr



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