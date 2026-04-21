산둥 수입상품박람회 주빈국 자격 참가

145개사 6백여개 제품 전시 상담

포럼·패션쇼·문화공연에도 참관객 몰려

대한무역투자진흥공사(이하 코트라)가 20일부터 3일간 산둥성 린이시에서 열리는 'RCEP지역(산둥) 수입상품박람회'에서 K소비재 및 문화를 결합한 종합 마케팅 활동에 나선다.

올해 5회째를 맞은 'RCEP(역내포괄적경제동반자협정) 지역 수입상품박람회'는 산둥성 상무청 및 린이시 정부가 RCEP 회원국 간 무역 촉진을 위해 개최하는 것으로 올해 1200여개 부스가 설치됐다. 주 전시 분야는 뷰티, 패션, 전기·전자, 자동차 포함 소비재 중심이다.

코트라가 20일(현지시간)부터 3일간 산둥성 린이시에서 열리는 ‘RCEP 지역(산둥) 수입상품박람회’에서 K-소비재 및 문화를 결합한 종합 마케팅 행사를 추진한다. 행사장 내 한국관 현장의 모습. 대한무역투자진흥공사 AD 원본보기 아이콘

특히 올해는 양국 간 비즈니스 협력 무드 조성에 따라 한국이 주빈국 자격으로 초청돼 역대 최대 규모(810㎡) 한국관을 운영한다. 한국관은 주칭다오 총영사관과 코트라가 주관하고 aT, 중소기업진흥공단, 한국관광공사, 한국화학융합시험연구원도 협업해 풍성한 프로그램을 마련했다.

한국 쇼케이스 부스에는 '린이에서 체험하는 한국'을 테마로 화장품, 생활용품, 패션, 식품, 건강식품 등 5대 분야 145개사가 약 600개 제품을 전시하고 바이어 및 참관객을 맞이한다. 쇼케이스 및 바이어, 유통망 입점 상담에 더해 현장에서 직접 라이브 커머스도 진행하고, 인증 및 현지 진출 컨설팅 부스도 운영한다.

무신사 입점 4개사가 참여한 K패션쇼와 전북특별자치도립국악원이 선보인 문화공연에도 참관객이 몰렸다. 전시회 시작 첫날(20일) 오후에는 '한-산둥성 교류협력 포럼'도 개최해 한중간 비즈니스·문화·인적 교류 확대 방안을 협의하고 '한중 지식재산권 세미나'도 개최한다.

중국 지역 거점 중 한국과 최단 거리에 위치한 산둥성은 페리 물류망을 통해 소비재 및 원부자재 교역 거점 가치를 가진다. 린이시는 산둥성 최대 인구 보유 도시로서, 발달한 물류 인프라를 바탕으로 K이니셔티브 확산의 거점 역할을 하고 있다.

코트라 본사 전경. 대한무역투자진흥공사 원본보기 아이콘

류창수 주칭다오 총영사는 "지난해 11월 이후 두 차례 한중 정상회담으로 양국 경협 확대 공감대가 퍼지는 가운데 이번 박람회에 한국이 주빈국으로 참가하게 돼 뜻깊다"며 "K이니셔티브 확산을 위해 민·관이 협력한 이번 행사가 경협 분위기 증진 및 기업의 시장 진출에 도움이 되도록 하겠다"고 말했다.

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황재원 코트라 중국지역본부장도 "한국과 불과 약 300㎞ 떨어진 산둥성은 우리 기업의 중국 내수시장 진출을 위한 핵심 거점"이라며 "최근 경협 분위기를 살려 산둥성 같은 지방 도시를 거점으로 K소비재 및 한류가 중국 전역으로 확산할 수 있도록 활동을 강화하겠다"고 말했다.

김진영 기자 camp@asiae.co.kr



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