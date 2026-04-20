송중기 부부 참여…문화 통해 사회적 가치 확산

HS효성이 장애인의 날을 맞아 통합 예술 공연을 열고 사회적 가치 확산에 나섰다.

HS효성이 ‘장애인의 날’을 맞아 송중기 부부, 뮤지컬 배우 김소현 등 셀럽들과 함께 장애와 비장애의 경계를 허무는 뜻깊은 시간을 마련했다. 지난 18일 예술의전당에서 열린 장애·비장애 통합 실내악 연주단 ‘가온 솔로이스츠’의 제7회 정기연주회 모습. HS효성 AD 원본보기 아이콘

20일 HS효성에 따르면 회사는 지난 18일 서울 서초구 예술의전당 IBK기업은행챔버홀에서 장애·비장애 통합 실내악 연주단 '가온 솔로이스츠'의 제7회 정기연주회 '어린이 정경(Kinderszenen)'을 개최했다.

이번 공연은 장애 연주자와 비장애 연주자가 함께 무대에 올라 경계를 허무는 통합 공연으로 기획됐다. 특히 배우 송중기와 케이티 사운더스(Katy Saunders) 부부가 나레이터로 참여해 작품 해설을 맡으며 공연 몰입도를 높였다. 두 사람의 첫 공식 행보가 사회적 나눔 활동이라는 점에서도 관심을 모았다.

이와 함께 뮤지컬 배우 김소현과 세계적인 비올리스트 신윤 황(Hsin-Yun Huang)이 특별출연해 무대 완성도를 끌어올렸다.

공연은 슈만의 '어린이 정경'에서 영감을 받아 어린 시절의 기억과 감정을 음악으로 풀어냈다. 피아니스트 김기경이 편곡을 맡아 드뷔시, 라벨 작품과 함께 영화 '시네마 천국' 등 다양한 레퍼토리를 선보였다.

가온 솔로이스츠는 2021년 비올리스트 김유영 음악감독과 조현상 HS효성 부회장, 피아니스트 강자연 대표가 설립한 단체로, 장애와 비장애 연주자가 함께 활동하는 통합 앙상블이다. 현재 17명의 장애 연주자와 8명의 비장애 연주자가 참여하고 있다. 2024년 경기도 전문예술단체로 지정됐으며, 올해는 서울문화재단 '2026 서울메세나 지원사업'에 선정됐다.

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HS효성 관계자는 "이번 공연은 장애와 비장애의 경계를 낮추고 음악으로 하나 되는 의미 있는 자리였다"며 "앞으로도 '가치 또 같이' 슬로건 아래 다양한 사회공헌 활동을 이어가겠다"고 말했다.

서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



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