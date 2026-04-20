연 10만대 시장 겨냥

배출 규제 수요 타고 확장

HD건설기계가 유럽 발전기 업체와 저공해 엔진 공급 계약을 체결했다.

유럽의 배기규제 Stage V를 충족하는 HD건설기계의 ‘G2 엔진’. HD건설기계 AD 원본보기 아이콘

20일 HD건설기계에 따르면 회사는 포르투갈 발전기 제조사 그루펠(Grupel)과 발전기용 'G2 엔진' 264대 공급 계약을 체결했다. 공급 제품은 1.8L, 2.4L, 3.4L급 소형 엔진으로, 유럽 내 이동형 발전기 수요 증가에 대응한 물량이다.

이번 계약은 유럽의 배기가스 규제 강화에 따른 노후 장비 교체 수요 확대가 배경으로 꼽힌다. 소형 엔진이 적용되는 유럽 발전기 시장은 연간 약 10만5000대 규모로 추산된다.

G2 엔진은 유럽 배기가스 규제인 Stage V를 충족하는 제품으로, 1800bar급 고압 연료 분사 시스템과 연비 개선 기술을 적용해 성능을 끌어올렸다. 내구성과 유지보수 편의성도 강화해 발전기 등 산업용 장비에 최적화된 것이 특징이다.

HD건설기계는 현재 유럽 시장에서 G2 엔진을 연간 2000대 이상 판매하며 입지를 확대하고 있다. 지난 10년간 북미와 유럽 등 글로벌 시장에 50만대 이상을 공급해 신뢰성을 확보했다.

회사는 이번 공급을 계기로 DX05(5L급), DX08(7.5L급) 등 중형 엔진 추가 공급도 추진하며 발전기 등 산업용 엔진 시장에서 판매처를 확대할 계획이다.

유럽 발전용 엔진 매출은 현재 약 400억원에서 2030년 약 670억원까지 확대한다는 목표다. 전체 발전용 엔진 매출도 2025년 3700억원에서 같은 기간 약 7700억원으로 두 배 이상 끌어올릴 방침이다.

시장조사기관 모르도르 인텔리전스(Mordor Intelligence)에 따르면 유럽 디젤 발전기 시장은 2026년 38억7000만달러에서 연평균 4.18% 성장해 2031년 47억4000만달러 규모로 확대될 전망이다.

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HD건설기계 관계자는 "이번 수주는 배기 규제가 강화되는 유럽 시장에서 G2 엔진의 경쟁력을 재확인한 사례"라며 "발전기 시장을 비롯한 다양한 산업 분야에서 고객 기반을 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.

서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



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