앱클론-종근당, 난치성 암질환 이중항체 치료제 공동개발

고형암 등 난치성 질환 대상 차세대 면역항암제 발굴

항체 신약개발 전문기업 앱클론 앱클론 close 증권정보 174900 KOSDAQ 현재가 62,700 전일대비 9,100 등락률 -12.67% 거래량 308,179 전일가 71,800 2026.03.30 09:43 기준 관련기사 앱클론, 혁신 항암신약 'AC101' 공식 명칭 '둘파타턱' 확정 앱클론, 관리종목 해제…"CAR-T 치료제 개발 가속화" 앱클론 "파트너사 헨리우스, AC101 임상 3건 확대" 전 종목 시세 보기 은 종근당 종근당 close 증권정보 185750 KOSPI 현재가 88,700 전일대비 3,000 등락률 -3.27% 거래량 4,848 전일가 91,700 2026.03.30 09:43 기준 관련기사 30조 넘은 아토피 치료제 시장, 차세대 기전 경쟁 가열 종근당, 당뇨병 3제 복합제 '듀비엠폴서방정' 식약처 품목허가 승인 종근당고촌재단, 국내외 장학생 403명에 장학금·무상기숙사 지원 전 종목 시세 보기 과 자사의 '어피맵(AffiMab) 플랫폼'을 활용한 차세대 이중항체 공동 연구개발을 본격적으로 진행하고 있다고 30일 밝혔다.

이번 공동 연구는 양사가 보유한 핵심 역량을 결집해 미충족 의료 수요가 높은 난치성 암 질환 환자들을 위한 혁신 이중항체 신약을 개발하는 것을 목표로 한다. 특히 양사는 이번 공동 연구에서 파이프라인을 다각도로 발굴하는 유연하고 포괄적인 방향으로 연구를 전개하기로 합의했다.

앱클론이 보유한 어피맵 기반 이중항체 플랫폼은 종양미세환경(TME) 등 암 질환이 발생한 특정 부위에서만 선택적으로 면역세포를 활성화하는 기전을 갖는다. 이를 통해 기존 면역항암제가 가진 전신 독성 부작용 리스크를 최소화하면서도 치료 효능은 극대화할 수 있는 강점을 지닌다.

종근당은 지난해 5월 앱클론에 122억원 규모의 제3자 배정 유상증자에 참여하며 단일 주주 기준 2대주주(지분율 7.33%)에 올라섰다. 이를 계기로 종근당은 앱클론의 혈액암 CAR-T 치료제 '네스페셀(AT101)'의 국내 독점 판매 우선권을 확보하는 동시에 이중항체 분야에서 공동 개발을 시작하기 위해 전문가들로 구성된 '공동개발위원회'를 발족했다. 이번 이중항체 신약물질 개발도 위원회의 심도 있는 논의 끝에 도출된 핵심 프로젝트다.

종근당 관계자는 "앱클론의 어피맵은 타겟 확장성이 매우 뛰어난 차세대 T세포 인게이저 플랫폼으로, 종근당의 항체 신약 파이프라인과 접목하면 여러 암 질환군에서 새로운 치료 대안을 제시할 수 있을 것"이라며 "2대주주로서의 재무적 투자를 넘어 종근당의 풍부한 글로벌 신약 개발 역량과 임상 노하우를 적극적으로 활용해 혁신적인 차세대 항암제를 개발하겠다"고 말했다.

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이종서 앱클론 대표는 "지난해 전략적 지분 투자 이후 양사는 서로의 비전과 기술력을 깊이 있게 공유해 왔다"며 "어피맵 플랫폼을 이용한 T 세포 인게이저 이중항체의 잠재력을 극대화해 종근당과 함께 글로벌 바이오 시장을 선도하는 혁신 성과를 내겠다"고 강조했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr



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