정수기 하나로 미네랄·퓨어 워터 이용 가능

깨끗함을 넘어 건강한 물 동시 구현

SK인텔릭스의 헬스 플랫폼 브랜드 SK매직은 하나의 정수기에서 미네랄 워터와 퓨어 워터, 두 가지 종류의 물을 선택해 마실 수 있는 '투워터 정수기'를 출시했다고 20일 밝혔다.

투워터 정수기는 '깨끗한 물'을 넘어 '건강한 물'을 제공하는 것이 특징이다. 고객의 라이프스타일에 따라 미네랄 워터와 퓨어 워터를 버튼 하나로 선택해 이용할 수 있다. 고품질 필수 미네랄 3종인 마그네슘, 칼륨, 아연이 함유된 미네랄 카트리지를 탑재해 아침 기상 직후나 러닝 등 운동 전후와 같이 수분과 전해질 보충이 필요한 상황에서 균형 잡힌 수분 섭취를 돕고, 조리수로 활용할 경우 맛과 함께 음식의 풍미를 한층 높여준다는 설명이다.

미네랄 워터는 핵심 부품인 미네랄 카트리지와 정밀 미네랄 공급 시스템을 통해 농도를 안정적으로 유지하며, 정밀영양협회(PNA)와 공동 설계해 남녀노소 누구나 안심하고 마실 수 있는 최적의 영양 밸런스를 구현했다. 또한 한국국제소믈리에협회가 주관하는 정수기 물맛 품평회에서 최고 등급인 '그랜드 골드'를 획득하며 물맛을 객관적으로 입증했다.

깔끔함이 강점인 퓨어 워터는 6단계 필터링 시스템을 통해 정수기 본연의 깨끗하고 신선한 물을 제공한다. 냉·온·정수는 물론 약 100℃의 고온수까지 이용할 수 있다. 물이 흐르는 유로에 플라스틱 대신 오염과 부식, 세균에 강한 '올(ALL)-스테인리스 직수관'을 적용해 고온수 사용 시에도 환경호르몬 등 유해 물질에 대한 걱정이 없다.

다양한 건강·편의 기능도 제공한다. 미네랄 워터 모드에서는 미네랄 농도와 온도 조절을 지원해 사용자 취향에 맞춘 개인별 맞춤 음용이 가능하다. 체온과 유사한 온도의 '체온수'는 위장 자극을 최소화해 소화에 도움을 주고 부드러운 목 넘김을 경험할 수 있다. 퓨어 워터 모드에서는 '어린이 버튼'을 적용해 키가 작은 어린이도 보호자의 도움 없이 손쉽고 안전하게 물을 마실 수 있도록 했다. 전용 모바일 애플리케이션인 하이 매직(Hi-Magic)을 통해 물맛 설정부터 사용 통계까지 실시간으로 확인할 수 있다.

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120㎖부터 1ℓ까지 맞춤 출수와 10㎖ 단위 미세 조절을 지원하며, 40℃부터 약 100℃ 까지 6단계 온도 설정이 가능해 이유식, 차, 커피 등 다양한 용도에 맞춰 사용할 수 있는 것도 장점이다. 디자인 완성도 역시 높였다. iF 디자인 어워드와 레드닷 디자인 어워드를 수상했으며, 스프링 화이트칼라와 출수 상태에 따라 변화하는 인터랙션 LED 컬러 표시로 직관성을 더했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr



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