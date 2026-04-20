27세 결혼 후 처음 이름 얻어

장애와 가난 속에서도 가족 지켜내

고단한 삶 버틴 '가장 강인한 어머니'

중국 북부 간쑤성 바이인 출신의 81세 여성 왕위시가 선천적으로 팔다리 없이 태어났음에도 홀로 세 자녀를 키워낸 사연으로 현지 사회에 깊은 울림을 전하고 있다.

지난 18일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 왕위시의 삶이 최근 중국 사회관계망서비스(SNS)를 통해 확산하며 큰 관심을 받고 있다고 보도했다.

중국 북부 간쑤성 바이인 출신의 81세 여성 왕위시가 선천적으로 팔다리 없이 태어났음에도 홀로 세 자녀를 키워낸 사연으로 현지 사회에 깊은 울림을 전하고 있다. SCMP AD 원본보기 아이콘

해당 보도를 보면, 왕위시는 태어날 때부터 팔다리가 없는 선천적 장애를 안고 태어났다. 장애에 대한 사회적 인식이 부족했던 시절을 살아온 그는 20대 후반이 되어서야 비로소 이름을 갖게 됐다. 막내아들 장리후(38)는 "어머니는 손과 다리 없이 태어나 20년 넘게 이름조차 없이 사셨다"며 "27세에 아버지와 결혼해 혼인신고를 하면서 담당 공무원이 '왕위시'라는 이름을 지어줬고, 그때부터 모두가 어머니를 그렇게 불렀다"고 전했다.

결혼 후 왕위시는 1녀 2남을 낳아 세 자녀를 키웠다. 당시 가족의 주된 생계 수단은 농업이었고, 남편은 일을 위해 자주 집을 비워야 했다. 이에 따라 육아와 집안일은 대부분 왕위시의 몫이었다. 그는 불편한 몸에도 생활의 방식을 익혀 가정을 돌봤다. 요리할 때는 의자 위로 몸을 옮겨 중심을 잡은 뒤 반죽을 하고 채소를 썰었으며, 식사할 때는 팔꿈치 사이에 젓가락을 끼워 음식을 먹었다. 옷이 해지면 입으로 바늘을 물고 바느질해 자녀들의 옷을 손수 수선하기도 했다.

왕위시는 현지 매체 지무뉴스와의 인터뷰에서 "그때는 아이들을 돌볼 사람이 나밖에 없었다"며 "삶이 정말 고달팠지만 적어도 가족이 굶지는 않았다는 사실에 만족했다"고 회상했다. 현재 왕위시의 세 자녀는 모두 성장해 각자의 가정을 꾸렸다. 남편은 10여 년 전 세상을 떠났고, 왕위시는 지금 막내아들 가족과 함께 지내고 있다. 고혈압을 앓고 있지만, 전반적인 건강 상태는 비교적 안정적인 것으로 전해졌다.

막내아들 장리후는 '위대한 어머니'라는 이름의 SNS 계정을 운영하며 어머니의 일상을 공유하고 있다. 해당 계정은 현재 44만 명 이상의 팔로워를 보유하고 있다. 장리후는 "어머니 곁에 머물 수 있다는 것이 내 인생에서 가장 큰 행복"이라며 "어머니가 계신 곳이 바로 우리 집"이라고 말했다.

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왕위시의 사연이 알려지자 현지 누리꾼들은 깊은 감동을 나타냈다. 온라인상에는 "운명은 그녀에게 지옥 같은 시작을 안겼지만, 그는 전사처럼 살아왔다", "상상하기 어려운 고통을 이겨낸 위대한 어머니", "자녀들의 효심 또한 큰 축복" 등의 반응이 이어졌다.

방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr



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