한국거래소는 '제22회 전국 대학생 증권·파생상품 경시대회 개최'를 개최하고, 오는 6월5일까지 연구제안서를 접수한다고 20일 밝혔다.

해당 대회는 자본시장 발전에 필요한 참신한 아이디어와 우수 인재를 발굴하기 위해 2005년부터 매년 개최되고 있다. 대회 입상자는 향후 5년간 한국거래소 입사 지원 시 서류전형에서 우대된다.

거래소는 우수한 연구제안서를 제출한 팀(10팀 이내)을 선발해 본선 연구 기회를 부여하고 소정의 연구비를 제공한다. 이후 본선 진출팀이 수행한 연구 내용을 심사해 우수작에 대해 시상한다.

참가 자격은 국내 4년제 대학 학부생(휴학생 포함, 대학원생 제외)이며 동일 대학 학부생 4명 이내에서 팀을 구성해 참가해야 한다.

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거래소는 "증권·파생상품시장에 관심이 많은 전국 대학생들의 적극적인 참여를 기대한다"고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



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