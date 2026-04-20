인천항만공사(IPA)는 중동 사태에 따른 해운·물류 기업의 경영 부담을 덜고자 '동반성장 상생펀드' 지원 규모를 80억원에서 100억원으로 확대한다고 20일 밝혔다.

2019년부터 운영된 이 펀드는 하나은행, 수협은행, 기업은행 등 시중은행 3곳과 협약을 통해 각 기업에 평균 1.52%의 대출 우대금리를 지원한다.

IPA는 은행들과 협력해 펀드 규모를 늘리고, 유가 상승으로 연료비·물류비 부담이 큰 기업을 지원할 계획이다.

펀드 지원은 기업당 최대 5억원까지 가능하다. 대출 상담과 신청은 하나은행 남동기업센터, 기업은행 인천본부, 수협은행 경인지역금융본부에 문의하면 된다.

인천신항 컨테이너 터미널 전경. 인천항만공사 제공 AD 원본보기 아이콘

IPA 관계자는 "해운·항만·물류 업종은 유가 변화에 가장 큰 영향을 받는 산업"이라며 "펀드 지원을 확대해 IPA 협력 기업들이 직면한 경영 부담을 완화할 수 있도록 돕겠다"고 말했다.

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한편 IPA는 중동지역 정세 불안에 따른 물류 차질에 대응하기 위해 인천항 컨테이너터미널, 북항 벌크부두 등을 대상으로 긴급 현장점검을 하고, 운영사들과 간담회를 개최하는 등 비상 대응체계를 가동하고 있다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr



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