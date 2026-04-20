시, 반려견 동반 '한탄강 댕댕 트레킹' 참가자 모집

경기 포천시는 반려동물 친화관광도시 조성 사업의 일환으로 '한탄강 댕댕 트레킹' 참가자를 모집한다.

포천시가 반려동물 친화관광도시 조성 사업의 일환으로 '한탄강 댕댕 트레킹' 참가자를 모집한다. 포천시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 프로그램은 반려견과 함께 자연 속을 걸으며 즐기는 체험형 관광 콘텐츠로, 한탄강 주상절리길의 경관을 활용해 반려동물 동반 관광의 매력을 체감할 수 있도록 기획됐다.

오는 5월 2일(토), 참가자들은 한탄강생태경관단지 내 메인 무대에서 출발해 비둘기낭폭포 반환점을 거쳐 돌아오는 약 2.5km 왕복 코스를 반려견과 함께 걷는다. 전체 소요 시간은 1시간 30분 내외다.

특히, KBS '개는 훌륭하다'에 출연 중인 반려동물 행동 전문가 이웅종 소장이 함께 참여해 반려견 동반 활동 시 필요한 기본 예절과 안전관리 요령을 현장에서 안내한다. 행사 전에는 기본 안전 수칙과 반려견 동반 시 유의 사항 안내도 함께 이루어진다.

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참가 신청은 포천 펫스타 홈페이지를 통해 가능하며, 선착순으로 모집한다.

포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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