경찰청·강원경찰청·춘천경찰서 대상

권창영 2차 종합특별검사팀이 '통일교 수사 무마' 의혹 관련 경찰을 대상으로 한 강제수사에 착수했다.

권창영 특별검사가 지난 2월25일 경기 과천시 특검 사무실에서 특검보들과 입장발표를 하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

특검팀은 20일 언론 공지를 통해 이날 오전부터 경찰청과 강원경찰청, 춘천경찰서 등에 대한 압수수색을 진행 중이라고 밝혔다.

앞서 춘천경찰서는 2022년 6월 한학자 총재 등 통일교 간부진이 2008∼2011년 미국 라스베이거스 카지노에서 600억원 상당의 도박을 했다는 정보를 입수한 것으로 알려졌다. 하지만 국민의힘 권성동 의원의 개입으로 경찰 수사 관련 첩보가 정치권에 흘러 들어갔고, 수사가 무마됐다는 의혹이 일었다.

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김건희 특검팀은 지난해 7월 경찰청 등을 압수수색하며 수사에 착수했고, 권 의원과 한 총재 등을 기소했다. 다만 정보 유출자 등 경찰 관련자들에 대한 수사는 마무리 짓지 못했다.

최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr



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