122㎡형 최고는 74점

10억원가량의 시세 차익이 예상되는 서울 용산구 이촌동 '이촌 르엘' 청약 당첨선이 69점으로 나타났다. 4인 가구가 받을 수 있는 최고 수준의 가점이 있어야 당첨권에 들었다는 뜻이다.

20일 한국부동산원 청약홈에 따르면 이 단지 1순위 청약을 받은 5개 주택형(전용 100·106·117·118·122㎡)의 최저 당첨 가점은 모두 69점이었다.

아파트 청약 가점은 총 84점 만점이다. 무주택 기간(최고 32점)과 청약통장 가입 기간(최고 17점)에서 15년 이상을 채워 49점 만점을 확보하더라도 부양가족 점수(최고 35점)에 따라 총점이 달라진다. 부양가족 점수는 본인을 제외하고 6명 이상이어야 만점을 받는다.

4인 가구는 부양가족이 3명이므로 20점까지만 받을 수 있다. 69점은 부양가족이 3명인 4인 가구가 15년 동안 집 없이 청약통장을 유지했을 때 받을 수 있는 최고 점수다.

서울 용산구 '이촌 르엘' 광역 조감도. 롯데건설 AD 원본보기 아이콘

최고 당첨 가점은 전용 122㎡가 74점으로 가장 높았다. 이어 106㎡ 72점, 100㎡·118㎡ 각 71점, 117㎡ 69점 순이었다. 74점은 5인 가구 최고 수준의 점수다.

이촌 르엘은 롯데건설이 서울 강북권에서 처음 선보이는 '르엘' 브랜드 단지다. 이촌동 일대 리모델링 추진 단지 중 가장 먼저 분양에 나서면서 수요자 관심이 집중됐다.

단지는 지하 3층~지상 최고 27층, 9개 동, 총 750가구 규모다. 전용면적은 95~198㎡로 조성된다.

분양가상한제가 적용된 점도 청약 열기를 키운 배경으로 꼽힌다. 일반분양 물량 중 가장 큰 전용 122㎡ 분양가는 31억5500만~33억400만원이다. 인근 래미안첼리투스 전용 124㎡가 지난 1월 44억4998만원에 거래된 점을 고려하면, 당첨 시 10억원 안팎의 시세 차익이 가능하다는 분석이 나온다.

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경쟁도 치열했다. 지난 9일 특별공급에서는 10가구 모집에 1465명이 신청했다. 이어 10일 1순위 청약에서는 78가구 모집에 1만528명이 몰려 평균 134.9대 1의 경쟁률을 기록했다. 모든 주택형이 1순위에서 마감됐다.

최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr



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