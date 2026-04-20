구리시, 3년간 여성 홍보 전문가 56명 양성

디지털 일자리 창출 ‘앞장’

지역 여성 재취업의 산실로 자리매김

생성형 AI 활용한 실전형 커리큘럼으로 만족도 높여

경기 구리시(시장 백경현)는 지난 17일 구리시여성행복센터에서 'SNS 블로그 마케팅 실무 과정' 수료식을 개최하고 지역을 대표할 여성 홍보 인재 16명을 배출했다고 20일 밝혔다.

백경현 구리시장이 지난 17일 구리시여성행복센터에서 'SNS 블로그 마케팅 실무 과정' 수료식을 개최하고 있다. 구리시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 교육은 지난 3월 23일부터 4월 17일까지 20일간(총 60시간) 운영되었으며, 구리시에 거주하는 취업 희망 여성들이 참여해 급변하는 디지털 마케팅 시장에 대응할 수 있는 실무 역량을 집중적으로 키웠다.

특히 이번 수료식은 구리시가 지난 3년간 지속적으로 추진해 온 여성 디지털 인력 양성 사업의 성과를 보여주는 자리였다. 시는 ▲2024년 '수익형 블로그 마케팅 과정'(20명 수료) ▲2025년 'SNS 마케팅 실무 과정'(20명 수료)에 이어 ▲2026년 'SNS 블로그 마케팅 실무 과정'에서 16명의 수료생을 추가 배출하며, 3년간 총 56명의 여성 홍보 전문 인력을 양성했다.

올해 교육은 강의실 중심 수업을 넘어 4월 7일부터 17일까지 총 6회에 걸쳐 'SNS 마케팅 실습 동아리'를 운영해 교육생들이 현장형 홍보 경험을 쌓을 수 있도록 지원했다. 참여자들은 생성형 인공지능(AI) 도구를 활용해 지역 업체와 기관의 홍보 활동을 직접 수행하며 실전 감각을 익혔다.

백경현 구리시장이 지난 17일 구리시여성행복센터에서 'SNS 블로그 마케팅 실무 과정' 수료식을 개최하고 있다. 구리시 제공 원본보기 아이콘

또한 변화하는 홍보 흐름을 반영해 ▲챗GPT·클로드 등 생성형 인공지능(AI)을 활용한 홍보물 제작 ▲수익형 블로그 및 자동화 운영 실무 ▲소식지 제작 및 페이스북·인스타그램 광고 집행 ▲노션을 활용한 공식 홈페이지 제작 등 현장에서 바로 활용할 수 있는 실무 중심 교육으로 높은 만족도를 얻었다.

아울러 수료생들에게는 전담 상담사를 통한 1:1 취업 상담과 사후 관리가 제공되며, 온라인 마케팅 대행사 취업, 지역 소상공인 디지털 업무 지원, 온라인 플랫폼 기반 자유 계약자 활동 등 다양한 진로 연계도 지원할 예정이다.

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구리시 관계자는 "디지털 마케팅 역량은 이제 다양한 분야에서 요구되는 핵심 전문 능력"이라며 "이번 교육 수료생들이 앞으로 여러 분야에서 역량을 발휘하길 기대한다"라고 말했다.

백경현 구리시장이 지난 17일 구리시여성행복센터에서 'SNS 블로그 마케팅 실무 과정' 수료식을 개최하고 있다. 구리시 제공 원본보기 아이콘

한편, 구리여성새로일하기센터는 취업 희망 여성의 재취업을 돕기 위해 다양한 직업교육훈련과 취업 연계 사업을 운영하고 있다.

구리=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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