썬골드키위 100g당 비타민C 152㎎ 함유

봄 한정 제철 과일 루비레드키위도 출하



키위 브랜드 제스프리는 뉴질랜드 농가에서 재배한 키위를 올해 국내에 처음 출하한다고 20일 밝혔다.

제스프리 측은 "키위 한 알에 20여 종 이상의 비타민과 미네랄이 들어 있어 바쁜 일상 속 부족해지기 쉬운 영양을 간편하게 보충할 수 있다"고 강조했다. 대표 상품인 '썬골드키위'는 100g 기준 비타민C 152㎎을 함유하고 있다. 성인 하루 권장 섭취량(100㎎)을 한 알로 충족할 수 있는 수준이다. 비타민C는 면역력 강화, 피로 회복, 항산화 작용 등 인체 필수 기능을 담당하는 영양소다.

▲ 제스프리의 제이슨 테 브레이크 CEO(좌)와 네이선 플라워데이 그룹 이사회 회장(우)이 뉴질랜드산 썬골드키위와 루비레드키위의 올해 첫 출하를 기념해 제스프리 키위를 선보이고 있다. 제스프리 제공. AD 원본보기 아이콘

제스프리에 따르면 오타고대학교 연구팀이 호흡기 감염 이력이 있는 성인을 대상으로 썬골드키위를 6주간 섭취하게 한 결과, 참가자 약 80%의 혈중 비타민C 수치가 정상 범위로 회복됐다. 염증 지표와 피로감, 호흡기 증상도 함께 개선된 것으로 나타났다.

제스프리는 썬골드키위와 함께 '루비레드키위'도 선보이며 라인업을 강화했다. 루비레드키위는 20여 년 연구 끝에 자연 교배 방식으로 개발된 품종으로, 붉은 과육과 베리류 특유의 달콤한 풍미가 특징이다.

AD

제스프리는 이달 한정으로 루비레드키위를 선보이고, 외식 브랜드 애슐리와 협업해 시즌 한정 디저트를 출시한다. 다음 달에는 썬골드키위 활용 메뉴를 추가하고, 복합쇼핑몰 스타필드 주요 지점에서 로드쇼를 진행할 예정이다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>