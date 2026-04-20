'최고다! 호기심딱지 시즌4' 주최·후원 참여

휴롬이 어린이들의 건강한 식습관을 형성하고 채소·과일에 친숙해지는 기회를 제공하기 위한 어린이 뮤지컬을 제작했다.

최고다! 호기심딱지 시즌4 공연 포스터. 휴롬 AD 원본보기 아이콘

휴롬은 '최고다! 호기심 딱지 시즌 4 - 피사총사: 우리 몸은 우리가 지킨다!' 뮤지컬을 디멘션 주식회사와 공동으로 제작하고 연간 공연을 개최한다고 20일 밝혔다.

휴롬은 어린이 뮤지컬 주요 관람객인 아이들을 대상으로 어릴 적부터 건강한 식습관 형성에 필요한 영양소에 대한 정보를 오감으로 쉽게 전달하는 콘텐츠 제작에 참여해왔다. EBS '최고다! 호기심딱지' 뮤지컬 시즌 2와 3에 이어서 올해 시즌 4까지 3년째 공동 제작, 주최·후원사로 참여해왔고 누적 관객 수는 20만명에 달한다.

올해 첫 공연은 지난 18일 전주 한국소리문화의전당에서 열렸고 오는 25~26일 성남 아트리움 공연을 비롯해 서울, 대전, 부산 등 전국 15개 이상 도시를 순회하며 12월까지 공연을 진행할 예정이다.

이번 뮤지컬은 채소·과일 속 다양한 영양소와 섭취의 중요성을 피사총사(적혈구, 혈소판, 혈장, 백혈구)를 중심으로 이해하기 쉽게 알려준다.

관람객을 대상으로 한 다양한 이벤트도 진행된다. 인스타그램 리뷰 이벤트를 통해 휴롬 착즙기와 음식물처리기 등을 경험해볼 수 있는 기회를 제공하고, 현장에서 QR 코드를 통해 휴롬 제품을 특가로 구매할 수 있다. 해당 패키지를 구입하면 호기심딱지 뮤지컬 리미티드 에디션 굿즈를 제공한다.

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김재원 휴롬 대표는 "이번 공연을 통해 보다 많은 어린이들이 어릴 적부터 채소 과일과 친숙해지고 건강한 식습관을 만들어 가는데 도움이 되길 바란다"며 "휴롬은 앞으로도 어린이들이 건강하게 성장할 수 있도록 다양한 접점에서의 활동을 지속적으로 펼쳐나갈 것"이라고 말했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr



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