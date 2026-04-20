"연내 캐나다 3호점까지 확대 검토"

이디야커피가 캐나다 1호점을 열고 북미 시장 공략에 나섰다고 20일 밝혔다.

캐나다 1호점은 캐나다 토론토 손힐 지역 갤러리아 슈퍼마켓 K타운점 내에 자리 잡았다. 이 매장은 토론토 지역 내 최대 규모 한인마트인 갤러리아 슈퍼마켓에 숍인숍 형태로 들어섰다.

이디야커피가 캐나다 1호점을 열고 북미 시장 공략에 나섰다고 20일 밝혔다. 이디야커피 제공 AD 원본보기 아이콘

이디야커피는 입지를 바탕으로 한국 토종 커피 브랜드로서 한국식 커피의 맛과 문화를 현지 소비자에게 자연스럽게 알린다는 계획이다. K푸드에 대한 관심과 현지 시장성을 종합적으로 고려해 캐나다 진출을 결정한 이디야는 한인 비중이 높은 토론토 지역을 첫 거점으로 삼고, 메뉴 경쟁력과 운영 노하우를 앞세워 현지 시장에 안착하겠다는 전략을 세웠다.

이디야커피는 이 매장에서 대표 메뉴인 아망추, 딸기듬뿍라떼 등을 비롯해 달고나라떼, 식혜 등 한국식 음료를 함께 선보인다. 여기에 캐나다에서만 만날 수 있는 ▲메이플넛크림라떼 ▲시그니처 하프&하프 라떼를 운영해 현지 고객 취향을 반영했다. 베이커리 메뉴도 국내 인기 메뉴인 허니 카라멜 브레드, 달고나 아이스크림 와플과 불닭, 불고기를 활용한 한국식 브리또, 샌드위치 메뉴를 선보인다.

이디야커피는 이번 1호점을 시작으로 연내 3호점까지의 확대를 검토하고 있다. 이와 동시에 라오스에서도 올해 매장 오픈을 준비하며 글로벌 시장 확장에 속도를 낼 방침이다.

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이디야커피 관계자는 "이번 캐나다 1호점을 통해 한국 커피 맛과 문화를 현지에 소개할 계획"이라며 "이디야커피만의 메뉴 경쟁력과 브랜드 운영 역량을 바탕으로 현지 고객에게 차별화된 경험을 제공하고, 글로벌 시장에서 한국 토종 커피 브랜드의 존재감을 꾸준히 넓혀가겠다"고 말했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr



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