32형 대화면과 4K UHD 고화질

3세대 알파8 AI 프로세서 탑재

내장 배터리 용량↑, 최대 4시간 30분

LG전자가 화면 크기를 키우고 화질을 4K 수준으로 격상시킨 'LG 스탠바이미' 신제품을 선보이며 이동식 스크린 시장 리더십 굳히기에 나섰다. LG전자는 스탠바이미 시리즈의 최신작인 'LG 스탠바이미2 맥스'를 국내에 출시한다고 20일 밝혔다.

LG전자가 32형 대화면에 4K 해상도를 구현한 'LG 스탠바이미 2 맥스'를 국내 출시했다. LG전자 AD 원본보기 아이콘

LG전자가 32형 대화면에 4K 해상도를 구현한 'LG 스탠바이미 2 맥스'를 국내 출시했다. LG전자 원본보기 아이콘

LG 스탠바이미2 맥스는 기존 모델(27형)보다 약 40% 커진 32형 터치 디스플레이를 탑재했다. 해상도는 4K 초고화질(UHD)로 업그레이드해 기존 고화질(QHD)급이었던 전작 LG 스탠바이미 2보다도 한층 향상된 화질을 구현했다. 여기에 11.1.2 채널의 입체 음향으로 별도 스피커 없이도 풍부한 사운드를 즐길 수 있다.

이번 신제품에는 전작보다 더욱 향상된 3세대 알파8 인공지능(AI) 프로세서가 탑재됐다. AI가 영상과 사운드를 분석·보정해 콘텐츠에 최적화한 화면과 서라운드 사운드를 선사한다. 알파8 AI 슈퍼 업스케일링 4K 기능은 해상도가 낮은 영상도 4K 고화질로 감상할 수 있도록 해준다.

또 돌비(Dolby)의 영상기술인 돌비 비전과 입체 음향기술인 돌비 애트모스를 지원해 몰입감 넘치는 시청 경험을 제공한다. 글로벌 광고 기반 무료 스트리밍(FAST, Free Ad-supported Streaming TV) 서비스 'LG 채널'과 LG 스탠바이미 최초로 탑재된 아트 콘텐츠 서비스 'LG 갤러리 플러스' 등 다양한 즐길 거리도 제공한다.

이동성과 편리한 사용성도 강화됐다. 내장 배터리 용량을 144와트시(Wh)로 늘려, 전원 연결 없이 최대 4시간 30분까지 연속 사용이 가능하다. 특히 화면부를 버튼 하나로 스탠드와 분리할 수 있는 설계를 적용해 대형 태블릿처럼 자유롭게 활용할 수 있다. 전용 액세서리인 원클릭 스탠드를 활용해 가로·세로 화면 전환을 할 수 있고, 스트랩 액세서리로 편리하게 휴대하거나 벽에 걸어 액자 또는 시계로도 연출 가능하다.

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연결성 측면에서는 4개의 USB 포트와 와이파이 6 버전을 적용해 스마트 기기가 많은 집이나 사람이 많은 카페에서도 끊김 없이 안정적으로 사용할 수 있다. 신제품에 전용 스마트캠을 연결하면 카카오톡 영상 통화, 콘텐츠 전송, 원격 제어 등을 할 수 있는 'LG 버디' 기능도 지원한다.

2021년 출시된 LG 스탠바이미는 이동식 스크린의 대명사로 자리 잡은 베스트셀러로, 지난해에도 국내 기준 3분에 1대씩 판매라는 기록을 세웠다.

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이충환 LG전자 디스플레이 사업부장(부사장)은 "고객의 목소리를 담아 또 한 번 새로워진 LG 스탠바이미2 맥스의 모방할 수 없는 혁신성과 편리함으로 이동식 스크린 시장의 주도권을 더욱 강화할 것"이라고 말했다.

권현지 기자 hjk@asiae.co.kr



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