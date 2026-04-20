청소·세탁부터 병원 동행까지…평일 7000원

서울 강서구(구청장 진교훈)가 임신부를 위한 가사돌봄서비스 지원 횟수를 기존 6회에서 10회로 대폭 늘린다. 강서구는 임신부의 가사 노동 부담을 덜고 건강한 출산을 돕기 위해 '임신부 가사돌봄서비스'를 확대 시행한다.

이 사업은 출산 전 임신부에게 청소·세탁·설거지 등 기본 가사와 병원 동행 서비스를 제공하는 복지 사업이다. 지원 대상은 강서구에 주민등록을 둔 임신부 약 222명으로, 소득에 관계없이 신청할 수 있다.

선정되면 1회당 4시간(휴게시간 30분 포함) 기준으로 최대 10회까지 서비스를 받을 수 있다. 병원 동행을 이용할 경우 1회로 인정된다.

기본요금은 하루 8만원 안팎이지만, 지원 대상자는 평일 7000원, 토요일 8000원만 부담하면 된다. 기초생활수급자와 차상위계층, 한부모가족은 증빙서류를 제출하면 무료로 이용할 수 있다.

신청은 10월 30일까지 선착순으로 받으며, 신청 기간이 끝난 뒤에도 12월 말까지 남은 횟수를 사용할 수 있다. 거주지 주민센터를 방문하거나 정부24 누리집(plus.gov.kr)에서 온라인으로 신청 가능하다. 다만 서울형 가사서비스, 한부모가족 가사서비스와 중복 신청은 할 수 없다.

구는 올해부터 가사관리사의 개인정보보호 및 고객 만족 교육을 의무화하고, 수행업체 현장 지도·점검을 강화해 서비스 품질을 체계적으로 관리할 계획이다.

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강서구 관계자는 "임신부들이 가사 노동 부담을 덜고, 태교와 건강 관리에 집중할 수 있도록 지원을 확대했다"며 "앞으로도 저출산 극복과 아이 키우기 좋은 강서구를 만들기 위해 실질적인 복지 정책을 지속 발굴하겠다"고 말했다.

김민진 기자 enter@asiae.co.kr



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