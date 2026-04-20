군 금융교육 강사 키운다…금감원, 상반기 연수 실시

재정 담당자 34명 대상…자산관리·도박 예방 교육

금융감독원은 20일부터 나흘간 육·해·공군과 해병대 및 국방부 직할부대 재정 담당자 34명을 대상으로 2026년도 상반기 '국방 재정 담당자 금융연수'를 실시한다고 밝혔다.

최근 병사 월급 인상, 휴대폰 사용 등 군장병 복무환경 변화에 따라 자산관리 방법, 금융사기 예방 관련 교육 수요가 증가했다. 특히 군장병들이 불법도박, 고위험 가상자산 투자 등 금융사고 위험에 노출됨에 따라 건전한 자산형성을 위한 금융교육의 중요성 역시 커지고 있다.

이에 따라 금감원은 재정장교로 한정하던 연수 대상자를 지난해부터 군무원 등 재정 담당자로 확대 모집하고, 연수 횟수도 연 1회에서 2회로 늘렸다.

연수 내용은 금융의 이해, 서민금융 지원 제도, 강의기법, 무분별한 가상자산 투자를 방지하기 위한 교육 등으로 구성됐다. 또한 최근 문제로 떠오른 군 장병들의 인터넷 도박과 관련해 '불법 도박 예방 및 건전한 자산관리' 교육도 새롭게 추가됐다.

금감원은 연수 수료자 중 희망자에 대해 금융교육강사 인증심사를 실시하고, 합격자에게 금융감독원장 명의의 '군장병 금융교육강사 인증서'를 수여한다.

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금감원 관계자는 "연수를 수료한 재정 담당자가 금융교육을 받기 어려운 군장병들에게 교육을 제공해 금융 이해도를 높일 것"이라며 "금감원은 다양한 금융교육 콘텐츠를 군부대에 지속적으로 제공하는 등 군 금융교육 활성화를 적극 지원할 계획"이라고 말했다.

권해영 기자 roguehy@asiae.co.kr



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