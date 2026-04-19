국민의힘 서울시장 후보로 선출된 오세훈 시장이 19일 경선 후보였던 박수민 의원과 윤희숙 전 의원을 공동선거대책위원장으로 위촉했다. 오 시장은 향후 구성할 혁신형 선거대책위원회와 관련해 "중도 확장 선대위를 꾸릴 것"이라고 했다.

오 시장은 이날 오후 서울 종로구의 한 식당에서 박 의원, 윤 전 의원과 오찬 회동을 가진 뒤 기자들과 만나 "저와 경선에서 경쟁했던 두 분께서 감사하게도 흔쾌히 공동선대위원장을 맡아 앞으로 50일 가까운 선거운동 기간 함께 고생해 주기로 했다"고 밝혔다.

앞서 오 시장은 경선 등록 직전 장동혁 대표 등 당 지도부와 '혁신형 선대위' 구성을 놓고 충돌한 바 있다. 오 시장은 이와 관련 "혁신 선대위의 뜻은 중도 확장 선대위라고 설명하는 것이 가장 간명할 것 같다"면서 "각계각층의 청년, 중년, 장년이 함께 어우러진, 대통합의 선대위를 구상하고 있다"고 했다.

오 시장은 맞상대인 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 자신의 행보를 들어 당·대권을 겨냥한 것 아니냐고 지적한 데 대해선 "정책으로 경쟁하자면서 그런 식으로 규정하는 것은 본질을 벗어나는 것"이라고 했다.

이어 그는 "이재명 정부는 지금 폭주 기관차라고 정의해도 과언이 아니"라면서 "현 정부의 오만함과 독재에 대한 견제의 의미를 이번 지방선거의 표심에서 의미 있게 표출될 수 있도록 저희가 최선의 노력을 다할 필요가 있다"고 했다.

오 시장은 또 정 후보를 겨냥해 "서울마저 무너지면 이재명 정부의 연성 독재가 극에 달할 것이란 관점에서 이번 선거를 규정했는데, 이를 빼고 정책 경쟁만 하자는 취지 같다"면서 "그러나 정권 출범 이후 오만과 폭주를 이어가는 이 정부에 견제의 의미를 담는 것도 꼭 필요하다고 본다"고 했다.

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오 시장은 또 오는 20일 귀국하는 장 대표와 만날 의향이 있느냔 질문엔 "자연스럽게 후보 중심의 선거 운동이 시작될 것"이라면서 "현재 80~90% 공천이 마무리됐는데, 이후부터는 자연스럽게 지도부의 역할이 줄어들면서 후보자 중심의 선거운동이 이뤄질 것으로 본다"고 했다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr



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