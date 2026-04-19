북한이 19일 오전 6시10분께 함경남도 신포 일대에서 동해상으로 단거리 탄도미사일 수 발을 발사했다고 합동참모본부가 밝혔다. 포착된 북한의 미사일은 약 140㎞를 비행한 것으로 파악됐다.

한미는 정확한 제원에 대해 정밀 분석을 진행 중이다. 잠수함 기지가 있는 신포에서 발사된 만큼 잠수함발사탄도미사일(SLBM)일 가능성도 제기된다. 앞서 신포에선 북한이 첫 전술핵 공격잠수함의 일환으로 2023년 9월 진수한 '김군옥영웅함'과 과거 SLBM을 발사했던 적이 있는 '８·24영웅함 등이 포착된 바 있다.

김정은 북한 국무위원장이 지난 12일 구축함 최현호에서 전략순항미사일 2기와 반함선미사일 3기의 시험발사를 참관했다고 조선중앙TV 14일 보도했다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이번에 발사한 미사일이 SLBM으로 확인된다면 북한의 SLBM 발사는 2022년 5월 7일 이래 약 4년 만이다. 다만 당시 발사한 SLBM이 600㎞를 비행한 것과 비교하면 사거리가 짧다.

군 당국은 이번 미사일이 잠수함에서 발사됐을 가능성과 함께 육지에서 발사됐을 가능성, 두 방식을 모두 동원해 섞어 쐈을 가능성 등을 염두에 두고 정밀 분석에 나선 것으로 알려졌다.

합참은 "한미정보 당국은 발사 동향을 추적해왔다"며 "한미일은 '북 탄도미사일' 관련 정보를 긴밀하게 공유했다"고 밝혔다. 이어 "우리 군은 굳건한 한미 연합방위태세 하에 북한의 다양한 동향에 대해 예의주시하면서, 어떠한 도발에도 압도적으로 대응할 수 있는 능력과 태세를 유지하고 있다"고 강조했다.

북한의 탄도미사일 도발은 지난 8일에 이어 11일 만이다. 북한의 잇따른 미사일 발사는 내달 중순 예정된 미·중 정상회담에서 한반도 문제가 논의 테이블에 오를 것으로 점쳐지는 가운데 이를 견제하기 위한 무력 시위 성격이 있다는 분석이 나온다. 또 북한이 최근 집속탄을 시험발사 하는 등 국방력 강화에 매진하고 있는 점도 이번 미사일 발사의 배경으로 거론된다.

AD

이날 북한의 미사일 발사 후 국가안보실은 김현종 안보1차장 주재로 국방부 등 관계부처가 참석하는 긴급 안보상황 점검회의를 개최했다.

김진영 기자 camp@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>