수은, 자체 생성형 AI 플랫폼 구축…여신심사·대고객 상담에 활용
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.
불러오는 중...닫기
130억 투입…"고객 서비스 향상"
한국수출입은행은 자체 생성형 인공지능(AI) 플랫폼 'KEXIM AI' 구축에 착수한다고 19일 밝혔다.
AD
이번 사업은 총 130억 원 규모로, 비대면 대출·보증 심사 프로세스 단축 및 해외진출 중소기업 맞춤형 상담지원 등을 추진하기 위한 것이다. 수은은 여신심사 등 민감한 내부 정보를 안전하게 활용할 수 있도록 내부 기반 시스템도 구축한다.
꼭 봐야 할 주요 뉴스"딴 데선 10만원, 여기선 5000원"…내놓자마자 품...
AD
수은 관계자는 "이번 사업은 정책금융의 질적 도약을 위한 투자"라며 "AI가 데이터 분석과 문서 작성을 맡고, 직원들은 그 여력을 고객 서비스 향상에 투입할 수 있게 된다"고 밝혔다.
권해영 기자 roguehy@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>