속초시, 지역 관광 중심축 '우뚝'

스카이워크·출렁다리·야간 경관조명

속초 대표 관광명소 부상

B지구 관광환경 개선

설악산 문화시설 리모델링 탄력

강원도 속초시에서 조성한 '설악향기로'가 개통 약 20개월 만에 누적 방문객 50만명을 넘어서며 설악동 관광 활성화 핵심 거점으로 자리매김하고 있다. 개통에 따른 꾸준한 관광 수요 증가와 설악동 일대에서 진행된 관광환경 개선 사업이 맞물리며 달성한 성과로 평가된다.

속초 설악향기로 전경. 속초시 제공 AD 원본보기 아이콘

설악향기로는 스카이워크와 출렁다리, 야간 경관조명 등 다양한 요소를 바탕으로 사계절 관광객의 발길을 이끌며 지역 관광의 중심축 역할을 하고 있다. 특히, 야간 경관조명은 체류시간을 늘리는 핵심 콘텐츠로 설악동을 단순 경유지에서 체류형 관광지로 전환하는 데 큰 도움이 되고 있다.

이와 함께 시는 설악동 B지구 일대 관광환경 개선 사업을 추진하며 관광 기반 확충에도 속도를 내는 중이다. 유휴부지를 활용한 쉼터를 조성해 방문객 편의 공간을 확대하고 경관조명 역시 지속적으로 확충해 야간 관광콘텐츠를 강화한다. 이를 바탕으로 설악향기로와 연계된 관광 동선을 더욱 쾌적하고 매력적으로 개선한다는 방침이다.

설악동 관광 활성화의 핵심 인프라인 '설악산 문화시설(구 홍삼체험관)' 리모델링 사업도 순조롭게 진행 중이다. 이 사업은 오래된 시설을 복합문화공간으로 새롭게 탈바꿈하는 것으로, 올해 6월까지 외부 리모델링 공사를 마치고 내년 상반기 중 내부 공간 조성까지 마무리해 하반기에 문을 연다는 계획이다.

속초 설악향기로 전경. 속초시 제공 원본보기 아이콘

이 사업을 통해 설악동 일대가 자연경관 중심의 관광을 넘어 문화·휴식·체험이 공존하는 복합 관광지로 발전할 전망이다. 특히 지역 문화 콘텐츠와 연계한 다양한 프로그램 운영을 통해 방문객 체류시간을 늘리고 지역경제 활성화에도 긍정적 영향을 미칠 것으로 기대된다.

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배상요 권한대행은 "설악향기로 50만 명 방문객 돌파는 설악동 관광 재도약의 가능성을 다시 한번 입증한 성과"라며, "앞으로도 관광환경 개선과 문화 인프라 확충을 지속적으로 추진해 설악향기로를 중심으로 한 체류형 관광 거점을 더욱 강화해 나가겠다"고 밝혔다.

속초=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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