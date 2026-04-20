국가유산청, 숭례문 등 158곳 집중 안전 점검
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6월 19일까지 3D 스캐너 등 활용해 조사
2026 집중 안전 점검 포스터.
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국가유산청은 6월 19일까지 서울 숭례문, 남한산성, 원주 반계리 은행나무 등 전국 158개소를 대상으로 '국가유산 집중 안전 점검'을 실시한다고 20일 밝혔다.
행정안전부 지침에 따라 국가유산청·지자체·공사·공단 등 관계기관과 민간전문가가 함께하는 민관합동점검이다. 풍수해 대비 특별 안전 점검과 연계해 진행한다.
올해는 국가지정·등록유산뿐 아니라 국가유산청 소관 박물관·전시관·청사시설, 수리·발굴 현장까지 점검 대상에 포함한다. 국립문화유산연구원과 협업 체계를 구축하고 3D 스캐너 등 비파괴 정밀 계측장비를 활용해 과학적으로 점검한다.
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주요 점검 내용은 여름철 풍수해 대비 국가유산과 주변 시설 안전상태, 소방설비(소화기·소화전 등)와 방범 설비(CCTV 등) 작동 상태, 전기·가스 시설, 현장별 재난 대응 매뉴얼 마련 여부 등이다.
이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
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