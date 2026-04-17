"조직적 조작 규명이 목적"

책임자급 소환 의지 재확인

박성준 더불어민주당 의원은 17일 구자현 검찰총장 직무대행의 '평검사 국조 증인 채택 철회' 요청에 대해 "그동안 이뤄진 기관 보고나 청문회에서도 조작 사건에 직접 연루된 증인 외에 평검사나 수사관에 대한 증인채택은 최소화해 왔다"고 밝혔다.

박 의원은 국회 윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사특별위원회(국조특위)에서 민주당 측 간사를 맡고 있다.

박성준 더불어민주당 의원. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

박 의원은 17일 언론 공지를 통해 "이번 국정조사는 개인의 일탈이 아니라 조직적으로 이뤄진 검찰의 조작수사 진상규명을 위한 것"이라며 "당시 수사를 기획하고 지휘한 책임자급 증인 소환은 진상규명과 국민의 알 권리를 위해 필요하다"고 말했다.

박 의원은 증인으로 채택된 검사의 자살 시도에 대해서는 "안타까운 소식에 깊은 위로의 마음을 전한다"며 "빠른 쾌유를 바란다"고 밝혔다.

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구 대행은 이날 서초구 대검 퇴근길에서 "향후 국정조사에서는 당시 평검사나 수사관들에 대한 증인 채택은 철회해 달라"며 "소환이 필요한 경우에도 재판에 미치는 영향을 고려해 신중하고 절제된 방식으로 진행해달라"고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



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