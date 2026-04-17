광역 중대선거구 일부 도입에 '반발'

국민의힘 개혁 거부, 민주당 끌려다녀

조국혁신당·진보당·사회민주당·기본소득당 등 진보 성향 4당은 17일 더불어민주당과 국민의힘이 광역의회 비례대표 숫자를 늘리고 광주에 광역의원 중대선거구제를 일부 도입하기로 한 것에 대해 "기득권 야합"이라고 지적했다.

서왕진 조국혁신당 원내대표가 지난달 26일 국회 본청 앞 정치개혁 촉구 천막농성장에서 사회민주당 한창민 대표, 진보당 손솔 의원 등과 정치개혁 촉구 삼보일배를 시작하기에 앞서 구호를 외치고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

서왕진 혁신당 원내대표는 이날 국회에서 기자회견을 열고 "검찰, 사법 개혁법안에 대해선 극한 대치를 반복했던 두 당이 정치개혁 앞에만 서면 한편이 된다"며 "개혁의 외피를 쓰고 기득권 탐욕에 취한 권력의 끝은 언제나 국민의 준엄한 심판뿐이었음을 명심해야 한다"고 비판했다.

한창민 사회민주당 대표는 "(민주당은) 이렇게 정치해서 얼마나 오랫동안 거대정당을 유지하려고 하는가. 정치를 대승적으로 하라"며 "노무현 전 대통령, 김대중 전 대통령이 민주주의를 위해 얼마나 애써왔는지 안다면 감히 이런 일은 하지 못했을 것"이라고 말했다.

이들은 "국민의힘은 개혁을 거부하고, 민주당은 이에 맞서지 못한 채 끌려다닌다"며 "돈 정치 지구당이 부활한 것"이라고 비판했다.

민주당과 국민의힘은 이날 6·3 지방선거 광역의원 선거에서 광주 동남갑, 북갑, 북을, 광산을 등 4곳을 중대선거구로 지정하고, 광역의원 비례대표를 증원하기로 했다. 또한 원외 인사도 정당의 지역 하부조직인 당원협의회 또는 지역위원회 사무소를 운영할 수 있도록 합의했다.

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앞서 진보 성향 4당은 광역의회의 비례대표 비율을 최소 20%로 확대하라고 요구했지만 받아들여지지 않았다. 4곳의 중대선거구로 지정도 민주당이 우세한 지역에 도입돼 실질적인 변화를 이끌어내기 어렵다고 보고 있다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



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