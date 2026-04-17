광역의회 최초 도입…시범 지역 27곳으로 확대

비례대표 비율 14% 상향 조정

여야가 17일 광주광역시의 4개 선거구(동구남구갑, 북구갑, 북구을, 광산구을)에 시·도의회의원 선거 최초로 중대선거구제를 도입하기로 합의했다.

윤건영 국회 정치개혁특별위원회 공직선거법및지방선거구제개편심사소위원회 위원장. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

천준호 더불어민주당·유상범 국민의힘 원내운영수석부대표와 국회 정치개혁특별위원회의 여당 간사인 윤건영 민주당 의원, 야당 간사인 서일준 국민의힘 의원은 이날 국회에서 회동한 뒤 합의문을 발표했다.

여야는 또 자치구·시·군의회의원 선거에 대한 중대선거구제 시범실시 지역을 2022년 선거에서 실시된 국회의원 지역 선거구(11곳)에서 16곳을 추가 지정해 총 27곳으로 확대하기로 했다.

이번 합의에 따라 자치구·시·군의회의원 선거의 중대선거구제 시범 실시 지역은 기존 11곳에서 27곳으로 확대된다. 또한 시·도의회 비례대표 비율은 지역구 의원 대비 10%에서 14%로 상향 조정하고, 당원협의회 또는 지역위원회에 사무소 1개소를 둘 수 있도록 했다.

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중대선거구제는 한 선거구에서 2인 이상의 의원을 선출하는 방식으로, 소수 정당의 원내 진입 문턱을 낮추고 정치적 다양성을 확보하기 위한 취지다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



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