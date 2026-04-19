나들이철 맞아 22일까지 전점 프로모션

주한호주대사관 무역투자대표부와 협업

롯데마트는 주한호주대사관 무역투자대표부와 협업해 오는 22일까지 전 점에서 양고기 할인행사를 진행한다고 19일 밝혔다.

'동원 청정램 양고기' 전 품목에 대해 행사카드 결제 시 최대 50% 할인 판매한다. 23일부터 29일까지는 최대 40% 할인 혜택을 제공한다. 이번 할인 행사에서는 봄철 나들이를 계획하는 고객을 겨냥해 '양 숄더렉'이나 '양 목심' 등 구이류 위주의 상품을 선보인다.

롯데마트 관계자가 동원 청정램 양고기 행사 상품을 소개하고 있다. 롯데마트 제공 AD 원본보기 아이콘

대표 상품으로 22일까지 '양 숄더렉(100g/냉장/호주산)'을 행사카드 결제 시 50% 할인해 2990원에 판매한다. '양 목심(100g/냉동/호주산)', '양 어깨살(100g/냉장/호주산)', '양 프렌치드렉(100g/냉장/호주산)도 기존 대비 30% 할인된 가격에 만나볼 수 있다.

동원청정램은 호주 자연에서 방목해 자란 1년 미만의 건강한 양고기만을 선별해 만든 식품이다. 호주 현지에서 생산한 직후 항공 직송을 통해 국내에 10일 내외로 들여와 신선도가 매우 우수하다고 회사 측은 설명했다.

나들이 시즌을 맞아 22일까지 다양한 축산 상품도 합리적인 가격에 선보인다. '국내산 돼지고기 삼겹살·목심(각 100g/냉장)'을 엘포인트 회원 대상으로 40% 할인 판매하며 '1등급 한우 등심(100g/냉장)'은 행사카드 결제 시 최대 50% 할인 혜택을 제공한다. 간편하게 구워먹기 좋은 '요리하다 스테이크류 5종'도 엘포인트 회원 대상으로 50% 할인 판매한다.

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이근우 롯데마트·슈퍼 축산팀 MD(상품기획자)는 "앞으로도 나들이 시즌 외에 고객들이 호주산 양고기를 합리적인 가격에 구매할 수 있도록 다양한 양고기 프로모션을 지속해서 선보이겠다"고 말했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



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